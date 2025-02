Incendio in un condominio abbandonato ad Asti: vigili del fuoco in azione

Spread the love

Nella serata di mercoledì 19 febbraio, intorno alle 22.30, un incendio ha scosso la tranquillità di Asti. Le fiamme sono divampate in un appartamento abbandonato al quinto piano di un condominio situato in via Gancia, un’area che, negli ultimi tempi, è diventata simbolo di degrado urbano e abbandono. L’allarme è stato lanciato quando un materasso e alcuni suppellettili hanno iniziato a bruciare, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco.

Il personale del comando di Asti è giunto sul posto con un’autopompa serbatoio e un’autoscala, strumenti essenziali per affrontare le fiamme che minacciavano di propagarsi ulteriormente. Dopo circa un’ora e mezza di lavoro intenso, i Vigili del Fuoco sono riusciti a domare l’incendio, evitando che la situazione degenerasse in un disastro di più ampie proporzioni. La loro prontezza e professionalità hanno impedito che le fiamme si estendessero agli appartamenti vicini, salvaguardando così la sicurezza degli abitanti della zona.

