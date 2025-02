Spread the love



Grave incidente oggi alla stazione Termini di Roma: un operaio di vent’anni è caduto da un ascensore, precipitando per due piani. E’ accaduto nel pomeriggio, nei pressi del binario 1, dove l’uomo stava utilizzando il carrello elettrico all’interno del vano ascensore.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, che hanno lavorato insieme ai sanitari del 118 per recuperare il ragazzo, che è stato intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale Umberto I, dove riceverà le cure necessarie. Le sue condizioni sono critiche.

Le indagini sono in corso per determinare la causa dell’incidente: non è chiaro se sia stato un guasto dell’ascensore a causare la caduta o se l’operaio, non accorgendosi che l’ascensore non fosse a livello del piano, sia entrato nel vano vuoto, precipitando per diversi metri. L’incidente ha suscitato molta paura tra i colleghi, che temevano il peggio prima dell’arrivo dei soccorsi.

Stazione Termini: ascensore crolla, operaio precipita per due piani