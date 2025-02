Vampa di San Giuseppe in anticipo e lancio di pietre contro i vigili del fuoco

Spread the love

Vampa di San Giuseppe in anticipo nella zona dell’ospedale dei Bambini a Palermo con intervento di vigili del fuoco e carabinieri. Le squadre antincendio sono intervenute per spegnere l’incendio in una zona residenziale tra le auto parcheggiate e sono state aggredite con diversi lanci di pietra.

Sono dovuti intervenire i carabinieri per allontanare un gruppo di giovani e consentire ai pompieri di potere proseguire nell’intervento e spegnere le fiamme.