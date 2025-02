VIDEO – Auto vola giù dal cavalcavia e si schianta sull’autostrada della California

Spread the love

Le riprese della dashcam hanno catturato il momento in cui un’auto ha sbandato da un cavalcavia e si è schiantata sulla sottostante autostrada a Sacramento, in California.

L’incidente, ripreso in video da un altro conducente in autostrada, è avvenuto martedì 18 febbraio 2025 sulla superstrada I-5 Sacramento. Al momento dell’incidente, gli automobilisti in transito sono stati costretti a reagire rapidamente per evitare la caduta dell’auto e dei detriti.

Il conducente del veicolo incidentato è stato trasportato in ospedale e non sono state segnalate altre ferite a seguito dell’incidente. La California Highway Patrol sta attualmente indagando sulla causa dell’incidente.