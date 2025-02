VIDEO – Un’enorme voragine inghiotte gran parte della strada di Surrey

Spread the love

Un’enorme voragine in una strada del Surrey continua a crescere e a inghiottire altra strada, tanto che il consiglio della contea ha dichiarato lo stato di incidente grave.

La buca originale è apparsa per la prima volta in Godstone High Street nella tarda serata di lunedì, per poi crescere fino a raggiungere una lunghezza di almeno 65 piedi (20 metri) entro l’ora di pranzo di martedì.

Ora si è aperta una seconda possibilità: un’auto è in bilico sul ciglio della strada e il proprietario non riesce a spostarla.

Le famiglie sono state evacuate dalle loro case per timore di un’esplosione causata dai cavi scoperti; un residente ha affermato che la strada ora “suonava come una cascata”.