Andrea Canzonieri muore a 21 anni in un cantiere edile, l’incidente sul lavoro a Sottomarina

Spread the love

Questa mattina, venerdì 21 febbraio, si è verificato un incidente sul lavoro in un cantiere per la costruzione di un nuovo condominio in via Marco Polo. Il 21enne, per ragioni in via di accertamento, ha riportato ferite gravissime che ne hanno provocato la morte. A nulla è valso l’intervento tempestivo del 118 che ha tentato il tutto per tutto, ma per il giovane lavoratore non c’è stato nulla da fare.

Dalle 11:40, di venerdì 21 febbraio, i vigili del fuoco stanno operando in viale Marco Polo a Sottomarina di Chioggia per un incidente sul lavoro, dove ha perso la vita un giovane operaio. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza il cantiere edile, dove l’operaio sembrerebbe sia stato colpito da un pannello di ferro per getti in opera. Purtroppo nonostante i tentativi di soccorso del personale del Suem, intervenuti anche con l’elisoccorso, il medico ha dovuto dichiarare la morte dell’operaio.