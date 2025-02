Barca a fuoco: alta colonna di fumo nero visibile a chilometri 

Spread the love

VENEZIA – Un vasto incendio ha scosso il quartiere di Cannaregio nel pomeriggio di oggi 21 febbraio, quando una barca, ormeggiata lungo le fondamenta della Misericordia, ha preso fuoco. Le fiamme hanno rapidamente avvolto lo scafo dell’imbarcazione, generando una colonna di fumo nero visibile da grande distanza. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i passanti, che hanno avvertito il forte odore di bruciato e l’intenso fumo che ha oscurato il cielo sopra il quartiere.

Subito dopo l’allerta, i vigili del fuoco sono giunti sul posto per domare l’incendio, con un intervento che ha richiesto diverse ore di lavoro. L’intensità delle fiamme ha costretto i pompieri a circoscrivere l’area e a lavorare con grande attenzione, anche per evitare il rischio che il fuoco potesse propagarsi ad altre imbarcazioni o strutture vicine. Nel frattempo, la polizia locale ha gestito il traffico nella zona, evitando che la situazione diventasse ancora più complessa.

Al momento, le cause che hanno scatenato l’incendio non sono ancora state chiarite. Gli inquirenti stanno indagando sull’accaduto, cercando di raccogliere informazioni utili che possano spiegare come sia stato possibile che la barca abbia preso fuoco. Sebbene le indagini siano in corso, non si esclude alcuna pista, inclusi fattori tecnici, dolosi o legati a problematiche legate all’imbarcazione stessa.