Spread the love

Incidente, poco prima delle 16.30 della giornata di oggi, venerdì 21 febbraio, sulla strada regionale 88, all’altezza dell’area industriale che si trova prima della rotatoria del Bornio, per chi arriva da Rovigo. La dinamica è ancora da ricostruire nei dettagli, ma un Tir è finito ribaltato su un fianco, giù per la scarpata.

Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco, con anche l’autogru, i carabinieri, con due pattuglie, per gestire anche la viabilità, e la polizia locale di Rovigo. Una persona è stata portata in ospedale, in condizioni che, per fortuna, non dovrebbero essere preoccupanti.

Paura, tir ribaltato e un ferito – Foto 1 di 8 – La Voce di Rovigo