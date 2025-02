Pauroso schianto con tre auto coinvolte: vigili del fuoco in azione. Distrutti i mezzi

Spread the love

TRENTO. Momenti di paura questa mattina (venerdì 21 febbraio) in Val di Non, dove un violento incidente stradale ha visto coinvolti tre mezzi lungo la ex Ss43 all’altezza di Castelletto, in località Rinassico.

Fortunatamente, dicono i vigili del fuoco intervenuti sul posto, nessuna persona è rimasta ferita in modo grave. L’allarme è scattato attorno alle 7 e sul posto si è presto attivata la macchina dei soccorsi.

In azione i vigili del fuoco di Ton insieme alle forze dell’ordine e ai sanitari del 118 per i primi soccorsi, la messa in sicurezza dell’area, la pulizia della sede stradale e la gestione della viabilità nell’area.

