 VIDEO – vigili del fuoco di San Bernardino salvano una donna da un tombino

I vigili del fuoco della contea di San Bernardino hanno salvato una donna rimasta intrappolata in un tombino nel centro di San Bernardino.

Il salvataggio è avvenuto martedì mattina, poco prima delle 10:30. I soccorritori sono arrivati ​​dopo aver ricevuto la segnalazione di alcuni testimoni su una donna rimasta intrappolata in un tunnel di drenaggio che chiedeva aiuto all’incrocio tra Arrowhead Avenue e Fourth Street, vicino al tribunale.

Secondo i pompieri, la donna era bloccata alla fine di uno stretto canale di cemento, a circa 15 piedi dall’apertura. La squadra di soccorso ha impiegato circa 25 minuti per tirarla fuori dopo che uno dei pompieri è entrato nello scarico attraverso un altro punto di accesso.

Secondo i vigili del fuoco, la donna non presentava ferite visibili, ma è stata trasportata in un ospedale vicino per accertamenti. Le autorità non hanno fornito informazioni su come la donna sia finita nello scarico o per quanto tempo sia rimasta intrappolata lì.