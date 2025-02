Fiumicino – Scene da Far West, maxi rapina con auto incendiate e chiodi sulla strada. E’ caccia all’uomo

Spread the love

FIUMICINO – Auto in fiamme e chiodi sulle strade per fuggire indisturbati. Questo il piano della banda che questa mattina – lunedì 24 febbraio – ha rapinato la sede di Fiumicino, precisamente a Commercity, della ditta di trasporti internazionali “Edgar”

Dopo aver assaltato la sede dell’azienda rubando materiale tecnologico e informatico, i malviventi hanno bloccato tutti gli accessi e le uscite intorno a Commercity incendiando auto e furgoni.

Il tutto, cospargendo di chiodi e spuntoni via Portuense, via della Muratella e via Eiffel. Terminato il blitz, i banditi sono riusciti a scappare. Al momento non è chiaro cosa siano riusciti a rubare i malviventi.

A causa della presenza di chiodi sul manto stradale, la polizia ha disposto la chiusura di alcune strade, tra cui via Portuense e via della Muratella.

