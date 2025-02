Incidente sull’Autostrada A4: è morto il conducente del furgone schiacciato tra due tir

Spread the love

Non ce l’ha fatta il 39enne conducente del furgone che ieri mattina, sull’Autostrada A4, si è scontrato contro due tir tra Desenzano del Garda e Sirmione, in provincia di Brescia. L’uomo, un operaio di origini romene residente a San Pietro in Cariano, in provincia di Verona, è morto nel pomeriggio di ieri all’ospedale Civile di Brescia, dov’era stato trasportato in elicottero. Le condizioni del 39enne, uno dei tre feriti nell’incidente, erano subito apparse disperate: l’uomo era infatti stato soccorso già in arresto cardio-circolatorio. Dopo essere stato rianimato sul posto era stato trasferito d’urgenza al Civile, dove purtroppo è deceduto qualche ora dopo a causa dei gravi traumi riportati nello schianto.

