L’ordine esecutivo di Trump sospende il programma di vigili del fuoco per le donne

WASHINGTON — Un campo che preparava le donne a diventare vigili del fuoco boschivi è stato sospeso a causa dell’ordine esecutivo del presidente Donald Trump che vieta i programmi di diversità, equità e inclusione (DEI) nel governo federale.

Il bootcamp annuale di primavera esisteva da più di un decennio e si svolgeva in diverse foreste nazionali, tra cui Cibola e Santa Fe nel New Mexico. Era pensato per offrire ai partecipanti una formazione pratica per la lotta agli incendi boschivi stagionali e incoraggiare le donne a candidarsi per lavori in un settore dominato dagli uomini.

La mossa fa parte del vasto piano di Trump per eliminare tutti i programmi DEI dal governo federale. Dalle sovvenzioni artistiche per le comunità svantaggiate, come riportato dal Journal la scorsa settimana, al ritiro del sostegno alle istituzioni educative guidate da ispanici, tribali e neri, Trump ha emesso decine di ordini che tagliano il sostegno alle iniziative governative per promuovere una maggiore diversità.

Il Forest Service ha lottato a lungo per attrarre donne pompiere. La loro forza lavoro antincendio era composta per circa l’87% da uomini e per il 13% da donne, secondo una pagina web del Forest Service del 2024, ora archiviata. Avere un campo specifico per le donne aveva lo scopo di creare uno spazio sicuro per le partecipanti, secondo la precedente copertura del Journal.

