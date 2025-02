Mozzicone nel tombino, scatta l’allarme antincendio in municipio: evacuati i dipendenti

Spread the love

Il timore di un principio d’incendio ha fatto scattare il piano di evacuazione del Municipio di Verona questa mattina (24 febbraio). L’allarme è scattato alle 8.00: un mozzicone di sigaretta non del tutto spento, fatto cadere in un tombino sotto palazzo Barbieri dove era presente un pezzo di carta. Il fumo si è propagato nel vano scale dell’androne di Palazzo Barbieri. Tanto è bastato a far partire i sensori dell’impianto antincendio del Comune di Verona che hanno fatto subito scattare l’allarme .

È così scattato il piano sicurezza: il Municipio è stato evacuato e sono intervenuti i Vigili del fuoco con la Polizia locale.

In pochi minuti i tecnici di Palazzo Barbieri con l’intervento dei Vigili del Fuoco, hanno individuato l’origine del fumo e, una volta assicurato che non ci fosse alcun rischio, dopo circa un’ora, l’emergenza è stata fatta rientrare.