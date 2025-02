Spread the love

A poche ore dall’incendio che ha interessato un appartamento in località Pian del Vantaggio, intorno alle 4.50 di lunedì 24 febbraio i Vigili del Fuoco di Orvieto sono stati chiamati a Sferracavallo. A bruciare, per cause ancora in corso d’accertamento, una stanza al secondo piano di un immobile utilizzata come ripostiglio.

Fortunatamente non si è registrato alcun ferito, solo tanta paura per i proprietari che hanno richiesto un controllo medico.

La squadra del 115, intervenuta con tre mezzi, ha impiegato più di un’ora per domare le fiamme. Spento l’incendio, è stato necessario fare evacuare sei persone che si trovavano negli appartamenti limitrofi.

https://www.orvietonews.it/cronaca/2025/02/24/paura-a-sferracavallo-va-a-fuoco-una-stanza-utilizzata-come-ripostiglio-113507.html