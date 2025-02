San Casciano – incidente durante atterraggio in mongolfiera: a bordo 4 persone, 2 in ospedale

Spread the love

Paura a bordo di una mongolfiera questa mattina nel comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze): nelle fasi di atterraggio, in un campo con un leggero dislivello, il cesto si è ribaltato in terra. L’incidente è avvenuto nella zona di Santa Cristina in Salivolpe; a bordo tre persone, una famiglia, più il pilota, soccorse dal personale sanitario, nessuno avrebbe riportato serie conseguenze.

Da chiarire la dinamica dell’incidente

Due persone, un uomo di 51 anni e una donna di 50, sono stati trasportate all’ospedale di Ponte a Niccheri di Bagno a Ripoli (Firenze); uno in codice verde, l’altra in codice giallo. Ancora da chiarire le ragioni che hanno causato le difficoltà in atterraggio al pallone aerostatico. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano, che hanno effettuato la messa in sicurezza delle bombole.