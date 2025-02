Toscana, maxi incidente con tre mezzi coinvolti: intervento del Pegaso, un decesso

Spread the love

Il personale dei Vigili del Fuoco ha estratto le persone ferite affidandole al personale sanitario. Nel sinistro purtroppo una persona è deceduta.

Tre le persone ferite trasportate all’ospedale per accertamenti, mentre una di esse è stata elitrasportata con Pegaso.

La squadra VV.F. con l’ausilio dei colleghi del Distaccamento VV.F. di Cecina (LI), hanno messo in sicurezza i mezzi e i luoghi dell’intervento. Sul posto 118 e FF.OO. per i rilievi di loro competenza. Il tratto di strada è stato interdetto alla circolazione per agevolare i mezzi di soccorso. Cause in fase di accertamento.

