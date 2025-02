VIDEO – Incendio a Pontecorvo, carro in fiamme durante il Carnevale: 3 ustionati

Spread the love

Sono tre i feriti nell’incendio che ha distrutto un carro allegorico durante la sfilata per le strade del centro cittadino di Pontecorvo, nel Lazio, nell’ambito della 73/ma edizione del Carnevale Ciociaro Pontecorvese. Si tratta di due bambini e di una donna: due di loro sono moglie e figlio del capocarro ed erano sulla struttura che ha preso fuoco. I tre feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Cassino. In Pronto Soccorso a due di loro sono state refertate ustioni non gravi, al secondo bambino invece sono state riscontrate ustioni più importanti ma comunque non tali da metterne in pericolo la vita. Al fine di garantire l’ordine pubblico, la sfilata è stata sospesa. Il carro che ha preso fuoco è andato interamente distrutto.

Ieri pomeriggio a Pontecorvo uno dei carri allegorici che partecipavano alla sfilata per le vie del centro cittadino ha preso fuoco seminando il panico: le strade in quel momento erano affollate di persone in maschera al punto che il corteo procedeva a passo d’uomo. Una densa colonna di fumo nero si è alzata facendo scattare i soccorsi. A tentare di spegnere l’incendio sono stati i responsabili del carro allegorico, i carabinieri ed i Vigili del Fuoco.

