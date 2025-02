Recuperati due tenerissimi cagnolini abbandonati fuori dalla caserma

Spread the love

Grande è stata la sorpresa dei vigili del fuoco di Frosinone quando, nella mattinata di oggi, poco fuori della caserma hanno trovato due tenerissimi cuccioli di cane. Impauriti e infreddoliti si trovavano all’esterno del cancello della sede centrale del comando provinciale del Capoluogo, sulla Monti Lepini, quasi sicuramente destinati ad una cattiva sorte.

I vigili del fuoco in servizio, senza pensarci su due volte, li hanno presi e portati dentro la caserma, al caldo e rifocillandoli. Si tratta di due maschietti di colore bianco dei quali adesso, dopo essere stati salvati dalla strada, si sta prendendo cura il personale di servizio.

Una soluzione temporanea, che ha comunque scongiurato brutte conseguenze per i due cagnolini che ora sono in cerca e in attesa di un’adozione, di una famiglia che gli doni amore e accudimento.

https://laprovinciafrosinone.it/2025/02/25/frosinone-i-vigili-del-fuoco-salvano-due-cagnolini-che-adesso-cercano-casa/