Anziani intossicata dal monossido – salvo l’uomo – deceduta la donna

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Alle ore 00:45 nel comune di Rovello Porro in via Como, i vigili del fuoco sono stati richiesti in posto dal personale 118 che intervenuti per soccorso persona hanno riscontrato presenza di monossido di carbonio all’interno dell’abitazione dell’intervento grazie ai rilevatori in loro dotazione.

In posto due squadre VVF di Lomazzo e Lazzate che hanno recuperato all’interno dell’unità abitativa un uomo di anni 85 e una donna di anni 81.

La donna è stata dichiarata deceduta dal medico in posto mentre l’uomo è stato trasportato al Niguarda in codice giallo.

In posto Croce azzurra rovellasca, automedica Como e CC Lomazzo.

Il locale interessato dall’evento è stato posto sotto sequestro