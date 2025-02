Camion finisce fuori strada e rischia di ribaltarsi in un frutteto, in azione i vigili del fuoco con due autogru

Spread the love

BOLZANO. Momenti di paura nella mattinata di oggi, martedì 25 febbraio, in via Vertingen a Precines: un mezzo pesante carico di sassi e blocchi di cemento è uscito di strada, rischiando di ribaltarsi in un frutteto.

L’allarme è scattato attorno alle 10 quando, probabilmente in seguito ad un’errata manovra per evitare dei mezzi che viaggiavano in direzione opposta, la parte posteriore del camion ha oltrepassato il confine della strada finendo nel terreno agricolo sottostante.

A causa del pesante carico di circa 16 tonnellate, e del dislivello di circa mezzo metro, il camion è rimasto in bilico sul muretto che delimita il frutteto.

Dopo la chiamata d’emergenza, sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco con due autocarri dotati di gru e 14 uomini: dopo aver messo in sicurezza l’area, la parte anteriore del camion è stata sollevata con la gru ed il mezzo è stato trainato nuovamente sulla strada.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita con l’intervento dei vigili del fuoco che si è rivelato comunque complesso ed è durato circa cinque ore. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti su quanto accaduto anche i carabinieri.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2025/camion-finisce-fuori-strada-e-rischia-di-ribaltarsi-in-un-frutteto-foto-in-azione-i-vigili-del-fuoco-con-due-autogru