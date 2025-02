I vigili del fuoco chiedono aiuto per il loro amico Devid in difficoltà: grandiosa risposta già dopo poche ore!

Spread the love

CIAOCOMO.IT – Un collega – Michele Dotti – vigile del fuoco, con grande sensibilità e spirito di gruppo ha deciso in queste ore di lanciare una raccolta fondi per Devid e la sua famiglia. E dopo poche ore – questo pomeriggio alle 17 – la risposta è stata speciale, come speciale è questo ragazzo rimasto paralizzato dopo un brutto infortunio mentre stava facendo un intervento di routine. E’ successo nei mesi scorsi.



Durante un intervento di soccorso, a Cernobbio nei mesi scorsi, un tragico incidente ha cambiato per sempre la sua vita.

Oggi, Devid ha bisogno del nostro aiuto per adattare la sua casa alle sue nuove esigenze, permettendogli di vivere con dignità e autonomia.

L’adeguamento della casa richiede importanti lavori strutturali, come la realizzazione di una rampa d’accesso, l’ampliamento delle porte, l’installazione di un ascensore e l’adattamento del bagno e della cucina. Purtroppo, i costi di queste modifiche sono elevati e impegnativi da sostenere.

Devid ha sempre lottato per la sicurezza degli altri, ora tocca a noi sostenerlo in questa sua battaglia.

Ogni donazione, grande o piccola, farà la differenza per garantirgli una casa accessibile e una vita più serena.

Grazie di cuore per il vostro supporto!

QUESTO IL LINK PER EFFETTUARE LA VOSTRA DONAZIONE

https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-il-nostro-eroe-un-futuro-senza-barriere-per-devid?attribution_id=sl:639b6562-389e-48ed-9355-7ff64405ddf8&lang=it_IT&utm_campaign=man_sharesheet_dash&utm_medium=customer&utm_source=whatsapp