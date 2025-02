Spread the love

Un incidente spaventoso ha colpito Volla, dove nella mattinata di oggi un incendio è scoppiato in una fabbrica tessile situata al pianterreno di un edificio in viale Vesuvio. Le fiamme hanno generato una densa nube di fumo che ha portato a misure urgenti da parte delle autorità locali, le quali hanno mobilitato squadre di soccorso per fronteggiare l’emergenza. Due persone sono state trasportate in ospedale dopo aver subito intossicazioni.

Subito dopo l’allerta, tre squadre dei vigili del fuoco, supportate da numerose autobotti, si sono precipitate sul luogo del rogo. I soccorritori sono arrivati intorno alle 10:15 e si sono messi immediatamente al lavoro per estinguere le fiamme che avevano avvolto la fabbrica di 800 metri quadrati. L’intervento rapido è stato fondamentale per evitare che l’incendio si propagasse agli altri piani del palazzo sovrastante, che conta quattro piani in totale.

Gli specialisti e i caschi rossi hanno dovuto fronteggiare una situazione complicata a causa della pesante mole di fumi tossici sprigionati dall’incendio. Le operazioni sul campo sono state ulteriormente ostacolate dal denso fumo, costringendo i vigili a usare attrezzature specifiche per garantire la propria incolumità mentre cercavano di domare le fiamme.

https://www.gaeta.it/incendio-devastante-a-volla-vigili-del-fuoco-in-azione-in-una-fabbrica-tessile