Pompieri salvano 3 persone su una terrazza per sfuggire a fiamme

ANSA – Ivigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti questa mattina, attorno alle 8, con 2 squadre, supportate da un’autobotte, una autoscala e il funzionario di guardia, per un incendio in una casa di due piani, in via Stelvio, a Pordenone, dove tre persone si erano rifugiate su un terrazzino per sfuggire alle fiamme.

Appena giunti sul posto, i pompieri hanno utilizzato una scala per soccorrere e portare in salvo le 3 persone, le uniche presenti nello stabile.

Una volta trasferite in una zona sicura, mentre una parte dei soccorritori provvedeva a estinguere le fiamme al piano terra dell’abitazione, altri hanno assistito i tre fino all’arrivo del personale sanitario, che li ha visitati precauzionalmente.