Omicidio nella notte in provincia di Prato. Un giovane di 22 anni è accusato di aver ucciso la madre con almeno tre coltellate. Secondo gli inquirenti, poi, avrebbe dato fuoco all’abitazione. È successo questa mattina, martedì 25 febbraio, intorno alle 4, a Montepiano, una frazione di Vernio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il procuratore di Prato Luca Tescaroli, che ha dato conferma della tragedia familiare, e il pubblico ministero di turno Laura Canovai. I carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti dopo essere stati allertati per l’incendio di una villetta.

Le fiamme sono state spente nel giro di poco ma all’interno della casa è stato trovato il corpo senza vita della donna che ci abitava insieme al figlio. Subito le indagini hanno imboccato la pista dell’omicidio: da quanto emerge, infatti, sarebbe stato il figlio, sordomuto, con vari problemi di natura psicologica, a uccidere la donna a coltellate. La villetta della famiglia si trova nella zona del Lago Fiorenzo. Il 22enne è stato trovato sul posto ed è stato preso in consegna dai carabinieri. È apparso subito chiaro che non era morta a causa dell’incendio ma per le tre ferite provocate da un coltello affondato nel corpo.

Prato, 22enne uccide la madre a coltellate poi dà fuoco alla casa – il Giornale