Scontro tra auto e camion – due feriti

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR), – Stamattina alle ore 10:00, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 12, in Stradone Alcide de Gasperi loc. Domegliara, per un incidente tra un’auto e un camion.

Lo scontro ha provocato il ferimento degli autisti dei mezzi coinvolti.

Da una prima ricostruzione sembra che l’autovettura abbia invaso la corsia opposta dove sopraggiungeva un camion carico di ghiaia.

Nell’impatto, il camionista ha perso il controllo del mezzo che ha finito la sua corsa contro un muro di un’azienda commerciale sfondandolo, l’azienda al momento dell’impatto era vuota.

I vigili del fuoco, arrivati da Bardolino con un mezzo e 5 operatori, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto la conducente rimasta incastrata.

La signora, di 69 anni, è stata stabilizzata dal personale sanitario del Suem e trasportata in elicottero presso l’ospedale di Borgo Trento.

Lievi escoriazioni per il conducente del camion, trasportato in ambulanza a Negrar.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.