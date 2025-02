VIDEO –  4 morti e 6 feriti dopo il crollo del ponte in un cantiere autostradale

Spread the love

L’incidente è avvenuto intorno alle 9:50 del mattino nella città, a circa 65 chilometri a sud di Seul, durante i lavori di costruzione di un tratto della superstrada Seul-Sejong.

Diverse lastre poste su un pilastro sono cadute a terra, travolgendo o seppellendo 10 persone che lavoravano sul posto. Di queste, quattro sono morte, cinque sono rimaste gravemente ferite e una ha riportato ferite lievi, secondo le autorità antincendio.

Uno dei quattro morti è stato estratto da sotto le macerie intorno alle 14:20, dopodiché le autorità hanno interrotto le operazioni di soccorso. Il costruttore, Hyundai Engineering, si è scusato per la perdita di vite umane e i feriti.

“Stiamo collaborando attivamente con le autorità competenti per garantire un rapido ripristino del sito e un’indagine approfondita sulla causa esatta dell’incidente”, ha affermato la società in una nota. L’Agenzia nazionale dei vigili del fuoco aveva emesso un’ordinanza per mobilitare i vigili del fuoco per cercare le persone disperse nell’incidente.

Il presidente ad interim Choi Sang-mok ha inoltre impartito istruzioni di emergenza per dispiegare tutte le risorse e il personale disponibili per le operazioni di soccorso.