VIDEO – Incendio nel Napoletano, in fiamme una fabbrica di abbigliamento

Il rogo è scoppiato nella tarda mattinata, nel seminterrato di un palazzo a Volla, in provincia di Napoli. Un ferito – evacuate 16 famiglie. Una testimone racconta



RAINEWWS – Questa mattina, intorno alle 10:30, un vasto incendio ha colpito una fabbrica di abbigliamento situata in via Vesuvio 25 a Volla. I Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente con sette mezzi, evacuando le case circostanti per garantire la sicurezza. Una grande nube di fumo nero si è alzata, visibile anche a distanza, causando preoccupazione tra i residenti.

Le fiamme si sono sviluppate in un locale seminterrato utilizzato come deposito di indumenti. L’edificio è stato completamente sgomberato. Al momento, si segnalano feriti e intossicati, ma nessun decesso.

Le cause dell’incendio non sono ancora state confermate, ma si sospetta un cortocircuito elettrico.