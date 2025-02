Violento scontro tra due auto e un furgone sulla statale (FOTO), in azione i soccorsi e i vigili del fuoco: 5 persone in ospedale

Spread the love

BOLZANO. Incidente stradale questa mattina, martedì 25 febbraio, sulla strada statale della Val Pusteria: due auto e un furgone, per cause ancora in fase di accertamento, sono rimaste coinvolti in uno scontro tra Nessano e Valdaora.

L’allarme è scattato attorno alle 7 e, dopo la chiamata d’emergenza, sul posto si sono portati tempestivamente i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco.

Cinque in totale le persone coinvolte che, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono state trasportate in ambulanza in ospedale fortunatamente, da quanto si apprende, non in gravi condizioni.

Pesanti i disagi al traffico, con code in entrambi i sensi di marcia, dal momento che durante le operazioni messa in sicurezza dell’area e di soccorso la circolazione nel tratto interessato è stata interrotta.

