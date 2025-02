A Maglie in fiamme un deposito di attrezzature sportive

Spread the love

Notte movimentata per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, intervenuti su due distinti incendi che hanno interessato il territorio salentino. Il primo episodio si è verificato intorno all’1:55 a Maglie, in via Lecce, presso il Campo Sportivo. Le fiamme hanno avvolto un deposito utilizzato per il ricovero di attrezzature sportive e materiali vari. L’immediato intervento delle squadre di soccorso ha permesso di circoscrivere e spegnere l’incendio, evitando danni ulteriori a strutture adiacenti e garantendo la sicurezza dell’area.

Poco più di un’ora dopo, un altro incendio ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco a Matino, in Strada Vicinale Via Vecchia Gallipoli 35. In questo caso, ad andare in fiamme è stata un’autovettura, una Renault Kadjar. Anche in questa circostanza, l’azione tempestiva dei soccorritori ha permesso di domare le fiamme e scongiurare il rischio di propagazione. Le cause di entrambi gli incendi sono attualmente in fase di accertamento. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri delle rispettive Stazioni per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Gli inquirenti stanno valutando se vi siano collegamenti tra i due episodi o se si tratti di eventi distinti.