Campi Flegrei, trovate emissioni di anidride carbonica nei seminterrati: al via i controlli dei pompieri

Rilevate emissioni di anidride carbonica in alcuni locali seminterrati ai Campi Flegrei nella zona tra le città di Napoli e Pozzuoli. La scoperta è stata fatta nel corso del monitoraggio continuo effettuato dall’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv. A seguito della comunicazione degli scienziati, il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, questa mattina ha convocato una riunione urgente del Centro Coordinamento Soccorsi di Protezione Civile. Nei prossimi giorni ci saranno sopralluoghi accurati dei vigili del fuoco nelle strutture pubbliche. La presenza di alte concentrazioni di anidride carbonica in luoghi chiusi e poco areati, infatti, può essere molto pericolosa per la salute. Per questo, il fenomeno va attentamente monitorato.

Al riguardo, all’esito di una dettagliata indicazione delle aree interessate da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Comando dei Vigili del Fuoco effettuerà immediati sopralluoghi negli edifici pubblici (istituti scolastici, ospedali, case di cura e residenze per anziani) per valutare l’eventuale presenza di anidride carbonica. I sindaci interessati adotteranno tempestivamente le ordinanze che dispongono le prescrizioni di sicurezza per il caso specifico nei fabbricati pubblici e nelle abitazioni private della zona interessata.

