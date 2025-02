Il Ministero declassa Trieste Airport: tagliati 12 vigili del fuoco

Spread the love

Il Ministero delle Infrastrutture ha deciso di declassare Trieste Airport, riducendo il livello della configurazione antincendio e tagliando 12 unità tra i vigili del fuoco in servizio nello scalo. La decisione, che coinvolge anche l’aeroporto di Genova, ha suscitato la reazione del Partito Democratico, che ha presentato un’interrogazione alla Camera per chiedere chiarimenti sui possibili rischi legati a questo ridimensionamento.

Il provvedimento rientra in una revisione delle categorie Icao, il sistema di classificazione che assegna agli aeroporti un codice alfanumerico basato sulla capacità della pista di supportare diverse tipologie di aeromobili. In base ai dati sul traffico e sulle dimensioni dei velivoli, il Ministero ha ritenuto possibile razionalizzare le risorse e abbassare la classificazione antincendio per alcuni scali, tra cui Trieste e Genova, passando dalla categoria 8 alla 7.

l taglio si tradurrebbe in una riduzione del personale da 72 a 60 vigili del fuoco, anche se al momento al Trieste Airport, non sarebbero ancora arrivate comunicazioni ufficiali. La decisione, però, fa discutere, con il PD che chiede maggiore trasparenza sugli effetti della misura e sulle possibili conseguenze per la sicurezza aeroportuale.