Incendio a Campiglione Fenile: distrutta una casa – i vigili del fuoco salvano due cani

Nella mattinata di oggi, mercoledì 26 febbraio 2025, un incendio è divampato in un caseggiato di via Borgata Giraud a Campiglione Fenile. L’immobile è andato in gran parte distrutto, in palrticolare il tetto. Non si sono verificate persone ferite o intossicate ma ad avere la peggio sono stati tre cani, che hanno inalato fumi. I vigili del fuoco del distaccamento di Pinerolo sono riusciti a rianimarne due, mentre per un terzo non c’è stato purtroppo nulla da fare. Oltre ai pompieri sul posto sono arrivati i sanitari, il sindaco Paolo Rossetto, la polizia locale e i carabinieri della stazoone di Cavour. Le cause del rogo, che ha interessato marginalmente anche altri due caseggiati, è da attribuirsi al corto circuito di un elettrodomestico.

