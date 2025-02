Macerata Campania – Nella mattinata due distinti episodi hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise

Spread the love

Macerata Campania – Nella mattinata di oggi, due distinti episodi hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise. Il primo incendio si è verificato intorno alle ore 08:20, quando un’abitazione disabitata ha preso fuoco. L’allarme è stato dato da alcuni passanti, che hanno notato fumo e fiamme provenire da una finestra. Fortunatamente, non si registrano feriti. Poco dopo, intorno alle 9:45, un’autovettura parcheggiata nei pressi di un noto supermercato, tra via Nocelle e via De Curtis, è stata avvolta dalle fiamme. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha impedito il propagarsi dell’incendio alle auto vicine, mettendo in sicurezza l’area. Anche in questo caso, non si segnalano feriti.

