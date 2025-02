VIDEO – I vigili del fuoco sfuggono per un pelo all’esplosione di gas a Hutchinson, Kansas

Spread the love

HUTCHINSON, Kansas — Le autorità continueranno a monitorare il sito dell’esplosione di gas avvenuta nel centro di Hutchinson. Il dipartimento dei vigili del fuoco di Hutchinson e la Kansas Gas hanno consentito ad alcuni residenti di rientrare nelle loro case dopo essere stati evacuati sabato.

“Attualmente ci sono 18 attività commerciali e 1 casa residenziale senza servizio di gas”, rifersce il dipartimento dei vigili del fuoco di Hutchinson. “Il gas del Kansas continuerà ad avere una grande presenza in questa zona per i prossimi due giorni… per porre rimedio alla situazione”.

“All’arrivo, le squadre hanno assistito all’esplosione dell’edificio”, ha detto Beer in un comunicato stampa poco dopo l’una del pomeriggio. L’incendio è stato alimentato dal gas attraverso una conduttura del gas naturale.