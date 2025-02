VIDEO – Migranti, due anni fa il naufragio di Cutro: il ricordo dei Vigili del Fuoco

Spread the love

(LaPresse) – Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio del 2023 una delle più grandi tragedie dell’immigrazione. 94 persone, tra cui 34 minori, persero la vita nel naufragio di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. Diversi furono anche i dispersi. L’imbarcazione era partita quattro giorni prima dalla Turchia e trasportava, a quanto hanno riferito alcuni testimoni, 180 migranti provenienti da Paesi come Afghanistan, Iran, Pakistan e Siria. Solo 80 i sopravvissuti. “Sono immagini che non possono essere dimenticate, al pari di una tragedia di famiglia”, ha detto il sindaco di Cutro, Antonio Ceraso, a LaPresse, aggiungendo: “La cosa fondamentale è salvare queste persone che vengono in cerca di una vita