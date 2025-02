Spread the love

TRENTO – Intervento dei vigili del fuoco di Riva del Garda, questa mattina, per un allarme incendio. Erano circa le 7.20 di oggi, 27 febbraio, quando è scattata l’allerta per le fiamme divampate in una canna fumaria nell’abitato di Pregasina (nella foto).

Sul posto sono arrivati presto i vigili del fuoco con tre mezzi e otto persone. Utilizzati per l’azione di spegnimento l’autopompa e un mezzo aereo. Il rogo ha interessato solo il camino, mentre per fortuna non ha subito danni la copertura del’abitazione. Finita la bonifica si è fatto rientro.

https://www.ladige.it/territori/riva-arco/allarme-incendio-nell-abitato-di-pregasina-al-lavoro-i-vigili-del-fuoco-di-riva-1.4009066