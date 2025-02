Bradisismo nei Campi Flegrei: il Coordinamento Soccorsi interviene su emissioni e sciame sismico

Spread the love

In base alle indicazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il Comando dei Vigili del Fuoco ha programmato sopralluoghi urgenti negli edifici pubblici, tra cui scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani, per verificare eventuali accumuli di anidride carbonica. I sindaci delle zone interessate emaneranno ordinanze per implementare misure di sicurezza specifiche, sia per edifici pubblici che privati.

Rafforzamento della Campagna informativa

La Regione Campania intensificherà la campagna di sensibilizzazione “Io non rischio”, con l’obiettivo di informare i cittadini sui pericoli dell’accumulo di anidride carbonica in ambienti chiusi e sulle corrette strategie di prevenzione. Parallelamente, l’INGV continuerà il monitoraggio costante del fenomeno per fornire aggiornamenti tempestivi alla popolazione e agli enti di riferimento.

Il tavolo prefettizio si riunirà periodicamente per valutare l’evoluzione della situazione e garantire una gestione coordinata dell’emergenza.

