Fuga di gas durante i lavori, delimitata l’area ed evacuate alcune attività commerciali a Sesto

Fuga di gas a Sesto Fiorentino. Questa mattina, giovedì 27 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 9.10 in via dell’Olmo, in seguito ad una fuga di gas a causa di alcuni lavori.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno delimitato l’area ed evacuato alcune persone che erano presenti all’interno di alcune attività commerciali presenti nelle immediate vicinanze.

Sul posto è stato richiesto l’intervento del personale tecnico del gestore per l’intercettazione e la riparazione della tubazione. Intervenuta anche la Polizia municipale per la gestione della viabilità.

