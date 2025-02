Intervento per infortunio sul lavoro

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

I vigili del fuoco del distaccamento di Erba e della sede centrale di Como sono stati chiamati poco dopo le 8.40 per soccorso persona, infortunio sul lavoro, in via ai Campi a Rogeno. Con dinamica in fase di accertamento, in prima ipotesi un carro ponte ha urtato un cestello a pantografo cagionando il ferimento di due operai intenti a effettuare lavori di manutenzione presso una fonderia. Una persona è stata portata in codice rosso a Varese con elisoccorso ed un secondo operaio è stato portato nell’ospedale di Lecco in codice giallo.

——————————–

26/2/ – Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente oggi ore 13:50 allertati da 118 per incidente stradale tra due autovetture a Mariano Comense, via Como. Una delle autovetture coinvolte ha finito la corsa nel letto del torrente Scesa in secca. Un ferito trasportato in codice giallo all’ospedale di Cantù