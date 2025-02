Parcheggia auto e blocca i pompieri, denunciata a Caserta

Spread the love

ANSA – Ha parcheggiato l’auto in pieno centro a Caserta in divieto di sosta, ma la cosa grave è che così facendo ha bloccato il transito di un mezzo dei Vigili del Fuoco, mentre i pompieri erano impegnati in un’operazione di soccorso in zona.

Protagonista una donna di 61enne, la cui condotta ha provocato l’intervento della Polizia di Stato; il fatto è accaduto in piazza Sant’Anna. Sul posto gli agenti della Squadra Volante della Questura di Caserta hanno accertato la gravità della violazione stradale commessa dalla donna, che è stata quindi denunciata per interruzione di pubblico servizio.

Nell’ambito dei medesimi controlli, gli agenti hanno poi denunciato un 24enne per la violazione del divieto di ritorno nel comune di Caserta.