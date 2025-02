Addestramento nel Lago di Fusine per i Soccorritori Acquatici di superficie e i Sommozzatori del Friuli Venezia Giulia

Spread the love

Risalire sul ghiaccio dall’acqua, recuperare pericolanti in acque fredde con diversi ausili, quali tavola spinale e gommone da rafting, trasportare a riva con il gommone persone in arresto cardiaco praticando la rianimazione cardio polmonare: sono queste le manovre in cui si sono esercitati 35 tra Soccorritori Acquatici di Superficie dei 4 comandi del Friuli Venezia Giulia e Sommozzatori del Nucleo regionale di Soccorso Acquatico di Trieste. A loro si sono aggiunti 2 istruttori SA della Direzione Interregionale Vigili del fuoco Veneto e Trentino Alto Adige e un medico rianimatore dell’ASFO di Pordenone.

L’esercitazione si è svolta lo scorso 24 febbraio nelle acque ghiacciate del lago superiore di Fusine, preceduta da un approfondimento teorico sulla gestione della persona con ipotermia accidentale, annegamento e tecniche di soccorso in lago ghiacciato tenuto presso il distaccamento dei Vigili del fuoco di Tarvisio (UD) da un medico rianimatore e un istruttore esperto SA.