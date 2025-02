Spread the love

Ventimiglia. E’ in corso da questa mattina, in due terreni di proprietà di Walter Agnesini a Roverino, un blitz di vigili del fuoco, carabinieri forestali e Arpal nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Imperia per presunto inquinamento ambientale. Reato per il quale Agnesini risulta indagato.

Il sospetto è che nei terreni, entrambi adiacenti a corso Limone Piemonte, siano stati nascosti rifiuti pericolosi, tra i quali amianto e altre sostanze tossiche, sotterrate da cumuli di terra e scarti vegetali. Prova ne è la presenza del nucleo NBCR dei Vigili del Fuoco: gruppo specializzato chiamato ad in intervenire quando esiste un fondato pericolo di contagio da sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche che potrebbero provocare gravi danni a persone, animali o cose. Così come i tecnici di Arpal, che tra le varie attività svolte, ricoprono anche il ruolo di Polizia giudiziaria per quanto riguarda criticità di carattere ambientale.

https://www.riviera24.it/2025/02/discariche-abusive-a-roverino-blitz-di-vigili-del-fuoco-carabinieri-forestali-e-arpal-904740