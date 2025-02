Incidente stradale – impatto tra due autovetture – sei feriti

Spread the love

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza distaccamento di Castrovillari e Rende hanno operato nel Comune di Tarsia sulla SP 241 per un incidente stradale.

Due le autovetture coinvolte una Volkswagen Golf ed una Lynk & Co, quest’ultima a seguito dell’impatto si ribaltava sulla sede stradale.

È di sei feriti il bilancio del sinistro di cui tre in gravi condizioni. Tutti i feriti sono stati trasferiti presso struttura ospedaliera dal personale sanitario del Suem118.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.