Interventi sul territorio marchigiano

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

CAMERANO – INCIDENTE STRADALE – I vigili del fuoco sono intervenuti, poco prima delle 15:00, sulla SS16, in località Aspio Terme, per un incidente stradale che ha coinvolto due autoveicoli, uno dei quali alimentato a metano.

La squadra di Ancona ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e ha collaborato con il personale del 118.

Dal Comando di Ancona

SARNANO (MC) – SOCCORSO ANIMALI – I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 15:45, in Contrada Cardagnano, per un recupero di un cavallo rimasto impantanato nel fango senza piu avere le forze per rialzarsi da solo.

La squadra di Tolentino insieme al proprietario dell’animale e al veterinario, sono riusciti a rimettere in piedi il cavallo grazie all’utilizzo di fasce in tessuto.

Dal Comando di Macerata