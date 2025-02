Seminario per addetti antincendio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Formazione teorica, addestramento pratico e modalità di verifica per gli addetti al servizio antincendio, seminario del Comando dei Vigili del Fuoco di Latina, 20 febbraio 2025.



A seguito del D.M. 2 settembre 2021, che ha aggiornato i contenuti sia teorici che pratici da somministrare agli addetti al servizio antincendio nei luoghi di lavoro, il Comando dei Vigili del Fuoco di Latina, congiuntamente agli Ordini e Collegi professionali della provincia, ha organizzato, lo scorso 20 febbraio, un seminario per illustrare le modalità di formazione, addestramento e verifica per gli addetti antincendio a cui hanno partecipato circa 250 persone tra professionisti e tecnici del settore. In particolare, sono stati illustrati i contenuti teorici che devono essere comunicati agli addetti antincendio in funzione del livello di formazione richiesto (livello1, livello 2 o livello 3) e descritte le modalità di addestramento pratico per il corretto utilizzo dei presidi antincendio.

Per l’addestramento all’utilizzo dell’estintore è stato impiegato un simulatore di principio di incendio.

La parte di addestramento pratica è stata completata impiegando un sistema mobile di rete idranti. Il seminario e la dimostrazione pratica sono stati effettuati presso la sede della Curia vescovile – Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno.

La partecipazione al seminario da parte dei professionisti ha previsto il riconoscimento dei crediti della Formazione Professionale Continua.

Il seminario è stato valido, altresì, ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP.