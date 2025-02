Vicenza, corso si selezione per sommozzatori vigili del fuoco specializzati in speleosubacquea avanzata

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Dal 24 al 28 febbraio, presso il comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza, polo didattico nazionale per la formazione di sommozzatori speleosubacquei, si è svolto un corso propedeutico per aspiranti allievi.

Sei vigili del fuoco specialisti sommozzatori, provenienti dai comandi di Venezia, Trieste, Sassari, Napoli e Taranto hanno partecipato a un programma di selezione dedicato alla speleologia subacquea. Il corso ha approfondito sia gli aspetti teorici che quelli pratici, fornendo ai partecipanti le competenze necessarie per affrontare in sicurezza immersioni in grotte allagate, relitti affondati o siti assimilabili.

Le esercitazioni pratiche iniziali si sono svolte in bacino delimitato presso le Piscine di Vicenza, dove gli allievi hanno affrontato diversi esercizi, tra cui la prova di disimpiglio dalla sagola. Prove eseguite anche con maschere oscurate per simulare condizioni di visibilità ridotta. Le prove finali sono state poi ripetute in ambiente naturale, presso la risorgenza carsica della Val D’Astico di Rio Toretta in località Casotto nel comune di Pedemonte.

Tutte le attività sono state condotte con un rapporto istruttore-allievo di 1:1, garantendo un elevato livello di attenzione e sicurezza. Al corso hanno preso parte cinque istruttori altamente esperti, già impegnati in numerosi interventi di soccorso di rilievo, tra cui quelli sulla nave Concordia, alla diga di Suviana e al naufragio del Bayesian.