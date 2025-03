Caldiero (VR), scontro frontale sulla Porcilana, quattro feriti.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Stanotte alle 1.30 circa i Vigili del Fuoco del distaccamento di Caldiero, sono intervenuti per uno scontro frontale tra due auto, sulla strada Porcilana all’altezza del cantiere per i lavori della TAV, località Gombion.

Quattro le persone rimaste ferite, due delle quali, rimaste incastrate fra le lamiere, sono state estratte dai Vigili del Fuoco con l’utilizzo di attrezzature speciali.

I feriti sono stati consegnati per le cure sanitarie al personale del Suem 118 e trasportati nei vicini ospedali di Borgo Trento e San Bonifacio.

Sul posto i carabinieri per i rilievi dell’incidente e per ricostruire la dinamica.