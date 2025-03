Incidente frontale nel Vicentino: un morto e un ferito

Spread the love

Lo schianto in via Chiampo, al confine tra Arzignano e Chiampo. La vittima è un camionista cinquantenne

È di un morto e di un ferito lieve il pesante bilancio di uno scontro semifrontale tra due autocarri avvenuto questa mattina (lunedì 3 marzo), poco dopo le 9.30, sulla strada provinciale in via Chiampo ad Arzignano, al confine tra Arzignano e Chiampo. La vittima è un camionista cinquantenne residente in vallata.

