Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

Nel tardo pomeriggio di ieri una squadra del comando VVF La Spezia è intervenuta nei pressi dell’incrocio tra Viale Italia e Via Piave per un incidente stradale che ha coinvolto due vetture, a seguito dell’urto una si è ribaltata rimanendo al centro del Viale poggiata sul tetto.Gli occupanti dei veicoli sono riusciti ad uscire dai autonomamente e sono state prese in cura dal personale del 118 presente sul posto.Presenti anche i Carabinieri della Spezia che regolamentavano il traffico molto intenso a quell’ora e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi dell’incidente.